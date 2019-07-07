Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб

В Уфе (Башкирия) погиб шестилетний малыш из многодетной семьи. Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родители и братья и сестры погибшего.

Следователи проводят доследственную проверку, передает РИА Новости.