Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Мадагаскара на поле стадиона "Александрия" в Египте обыграла национальную команду Демократической Республики Конго.

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. Дополнительное время также победителя не выявило, а в серии пенальти точнее оказались мадагаскарские футболисты.

Таким образом, Мадагаскар, который впервые принимает участие в Кубка африканских наций. вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча Гана – Тунис.