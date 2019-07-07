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7 июля 201922:10

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

cafonline.com

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Мадагаскара на поле стадиона "Александрия" в Египте обыграла национальную команду Демократической Республики Конго.

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. Дополнительное время также победителя не выявило, а в серии пенальти точнее оказались мадагаскарские футболисты.

Таким образом, Мадагаскар, который впервые принимает участие в Кубка африканских наций. вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем матча Гана – Тунис.

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