Помпео пригрозил Ирану новыми саккциями и изоляцией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответом на последнее расширение ядерной программы Ирана станут новые санкции и дальнейшая изоляция этой страны.

"Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана", — написал Помпео в воскресенье в своем Twitter.

Он указал, что иранский режим Ирана, вооруженный ядерным оружием, будет представлять для мира еще большую опасность, чем раньше.

Иран в воскресенье, 7 июля, объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67 процента.