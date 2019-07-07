"Спартак-2", "Торпедо" и "Енисей" одержали победы в первом туре первенства ФНЛ

В матче первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московский "Спартак-2" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 12-й минуте забил Сильванус Нимели.

Ранее столичное "Торпедо" под руководством Сергея Игнашевича в Воронеже переиграло местный "Факел" (1:0). "Чертаново" обыграло "Чайку" (1:0), футболисты "Ротора" забили три безответных мяча в ворота "Авангарда" (3:0), а "Химки" разгромили "Луч" (5:2).

"Мордовия" на своем поле уступила "Нефтехимику" (0:1), "Текстильщик" – "Енисею" (0:1), "Нижний Новгород" – "Томи" (0:2), а "СКА-Хабаровск" – "Шиннику" (1:2).

Таким образом, девять из десяти матчей первого тура завершились победами гостевых команд. В заключительной игре тура "Армавир" 9 июля примет "Краснодар-2".