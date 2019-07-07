Финал Кубка Америки. Бразилия забила два мяча в ворота Перу в первом тайме

В финале Кубка Америки по футболу сборная Бразилии на поле стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро встречается с командой Перу. Первый тайм завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Счет в игре на 15-й минуте открыл бразильский нападающий "Гремио" Эвертон, которому ассистировал форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус. На 44-й минуте 35-летний перуанец Хосе Паоло Герреро восстановил равенство в счете, реализовав пенальти. На третьей добавленной к первому тайму минуте бразильцы вновь вышли вперед, на этот раз отличился сам Жезус.

Напомним, в матче за третье место турнира Аргентина обыграла Чили – 2:1. По ходу встречи красные карточки за стычку получили аргентинец Лионель Месси и чилиец Гари Медель.