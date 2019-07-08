Иран vs США: реакция мира на ядерный конфликт

Иран никогда не будет обладать ядерным оружием, а его руководству нужно осторожнее делать заявления по ядерной программе. Это свежее высказывание президента США Дональда Трампа. Он назвал иранских чиновников плохими парнями, потому что Тегеран пообещал с понедельника повысить уровень обогащения урана, установленный действующим соглашением. Как реагируют остальные участники договора?

"Причина, по которой мы делаем второй шаг по сокращению наших обязательств по СВПД — в том, что Европа и другие члены плана не смогли удовлетворить наши требования и вернуть наш доход", — заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Евросоюз не смог защитить Иран от американских санкций, поэтому подготовительный этап подходит к концу: Тегеран повышает норму обогащения урана.

Израиль называет это решение опрометчивым и призывает ЕС немедленно реагировать.



"Этот шаг Ирана является очень опасным. Я призываю своих друзей — лидеров Франции, Великобритании, Германии: вы подписали соглашение и сказали, что в тот момент, когда они пойдут на такой шаг, будут введены жесткие санкции. И где же вы?" – говорит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Европейский союз, впрочем, реагирует и без его советов. Тревожно Великобритании: в Форин Офисе заявили, что Лондон остается привержен СВПД, и надеется, что Тегеран последует примеру.



В Париже осуждают действия персидского руководства, однако рассчитывают на возобновление переговоров.



О необходимости сбавить темп в выходе из соглашения заявила и Майя Косьянчич — пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Она потребовала от Тегерана прекратить всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по ядерной программе.



Такой же позиции придерживаются и в Берлине: "Мы неоднократно обращались к Ирану с призывом не принимать дальнейших мер, которые бы могли подорвать договоренности СВПД. Необходимо прекратить любые шаги, которые не соответствуют соглашению".

Готовы к диалогу и в самой Исламской республике.



"Переговоры, которые идут между нами и группой "4+1": если необходимо, США могут присоединиться к ним. Мы не против этого, конечно, при условии, что санкции будут сняты, и мы вернемся к ситуации, которая была до того, как они были введены. Это не значит, что группа "5+1" снова будет сформирована. США вышли из СВПД, поэтому этой политической концепции больше не существует", — говорит замглавы МИД Ирана.

Но Вашингтон молчит. До сих пор никаких комментариев от руководства Белого дома не поступало. Договор по СВПД заключили в мае 2015 года. В нем было шесть стран-посредников: Россия, Великобритания, Китай, Франция, Германия и Штаты. Но в мае этого года США решили выйти из сделки и ввели новые санкции, которые душат экономику Ирана.

В Москве, тем временем, отметили, что с пониманием относятся к шагам Ирана по ядерному соглашению, но призывают воздержаться от мер, которые могут осложнить ситуацию вокруг СВПД.

"Оптимальным вариантом в данной ситуации, после того как американцы попытались ввести полное нефтяное эмбарго и Тегеран на это отреагировал известным образом, — было бы для членов совместной комиссии собраться и подумать, что можно сделать. Подумать не в общем плане, как это имело место в прошлом году, а максимально предметно, составить нечто вроде дорожной карты на ближайшие месяцы для выправления ситуации. Подумать, что можно сделать для нейтрализации вредоносной политики США", — говорится в заявлении постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

Повысить уровень обогащения урана в Исламской республике намерены до 5%, в то время как в соглашении прописан предел в 3,67 процента. Тревожит мировое сообществе то, что в Иране начнут делать оружие. Эту информацию власти страны не раз опровергали, тем более оружейный уран обогащается гораздо выше — до 90 процентов. В любом случае, заявлений экспертов МАГАТЭ по реальной ситуации пока нет. Именно инспекторы должны будут зафиксировать и доложить о сокращения обязательств Ирана по ядерной сделке.