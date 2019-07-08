Новый глава правительства Греции пообещал вывести страну из кризиса

В Греции новый премьер-министр. Лидера партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса приведут к присяге в понедельник днем. На парламентских выборах он со сторонниками набрал около 40% голосов, правящая партия "Сириза" и нынешний премьер Алексис Ципрас примерно на 10 процентов меньше.

В первом обращении новый глава правительства пообещал вывести Грецию из кризиса.

"Сегодня греческий народ высказался: общество хочет, чтобы народ был единым и шел вперед. Приоритет — экономический рост, новые рабочие места и безопасность, — заявил Кириакос Мицотакис. — Мы этого заслуживаем. Я благодарю граждан за доверие и буду премьер-министром для всего народа".

Мицотакис — сын бывшего премьер-министра Греции. Тот руководил правительством с 1990 по 1993 год и дал сыну прекрасное образование: Кириакос Мицотакис окончил Афинский колледж, затем два престижных американских университета — Гарвард и Стэнфорд. Специальность — международные отношения.

Карьеру начал аналитиком в банке JPMorgan Chase, потом работал на подобных должностях в других крупных компаниях. В 2004-м избрался в парламент Греции. С 2013 по 2015 годы занимал пост министра административных реформ. В 2016-м возглавил оппозиционную партию "Новая демократия", которой, кстати, с 1984-го по 1993-й год руководил его отец. В качестве лидера "Новой демократии" Кириакос Мицотакис прилетал в Россию, встречался с Владимиром Путиным и выступал за улучшение связей между Москвой и Афинами.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже признал поражение и поздравил оппонентов с победой. По результатам выборов его партия "Сириза" не войдет в правительство. Итоги голосования позволят "Новой демократии" самостоятельно сформировать кабинет министров. Досрочные парламентские выборы в Греции объявили в мае, после того как правящая партия проиграла голосование в Европарламент, сообщает телеканал "Россия 24".