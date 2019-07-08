Новости Политика

Все видео этой рубрики
8 июля 201902:32

Новый глава правительства Греции пообещал вывести страну из кризиса

Новый глава правительства Греции пообещал вывести страну из кризиса

В Греции новый премьер-министр. Лидера партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса приведут к присяге в понедельник днем. На парламентских выборах он со сторонниками набрал около 40% голосов, правящая партия "Сириза" и нынешний премьер Алексис Ципрас примерно на 10 процентов меньше.

В первом обращении новый глава правительства пообещал вывести Грецию из кризиса.

"Сегодня греческий народ высказался: общество хочет, чтобы народ был единым и шел вперед. Приоритет — экономический рост, новые рабочие места и безопасность, — заявил Кириакос Мицотакис. — Мы этого заслуживаем. Я благодарю граждан за доверие и буду премьер-министром для всего народа".

Мицотакис — сын бывшего премьер-министра Греции. Тот руководил правительством с 1990 по 1993 год и дал сыну прекрасное образование: Кириакос Мицотакис окончил Афинский колледж, затем два престижных американских университета — Гарвард и Стэнфорд. Специальность — международные отношения.

Карьеру начал аналитиком в банке JPMorgan Chase, потом работал на подобных должностях в других крупных компаниях. В 2004-м избрался в парламент Греции. С 2013 по 2015 годы занимал пост министра административных реформ. В 2016-м возглавил оппозиционную партию "Новая демократия", которой, кстати, с 1984-го по 1993-й год руководил его отец. В качестве лидера "Новой демократии" Кириакос Мицотакис прилетал в Россию, встречался с Владимиром Путиным и выступал за улучшение связей между Москвой и Афинами.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уже признал поражение и поздравил оппонентов с победой. По результатам выборов его партия "Сириза" не войдет в правительство. Итоги голосования позволят "Новой демократии" самостоятельно сформировать кабинет министров. Досрочные парламентские выборы в Греции объявили в мае, после того как правящая партия проиграла голосование в Европарламент, сообщает телеканал "Россия 24".

Сейчас

02:01

Тбилиси не спит: жители города требуют уволить ведущего Габуния, "Рустави 2" прекратило вещание

01:15

ДТП в центре Москвы: при столкновении мотоцикла и легковушки произошло возгорание

00:07

Президент и премьер Грузии назвали провокацией нецензурные высказывания ведущего "Рустави 2"

21:37

На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

20:31

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

20:30

СИРИЗА признала свое поражение

19:40

Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Иран vs США: реакция мира на ядерный конфликт

Иран vs США: реакция мира на ядерный конфликт

1 час назад
Тбилиси не спит: жители города требуют уволить ведущего Габуния, "Рустави 2" прекратило вещание

Тбилиси не спит: жители города требуют уволить ведущего Габуния, "Рустави 2" прекратило вещание

1 час назад
Новый глава правительства Греции пообещал вывести страну из кризиса

Новый глава правительства Греции пообещал вывести страну из кризиса

45 минут назад
Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

2 часа назад
Трагедия в Баренцевом море: какими были моряки-герои

Трагедия в Баренцевом море: какими были моряки-герои

5 часов назад
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

6 часов назад
Наводнение в Приангарье: люди остались без всего

Наводнение в Приангарье: люди остались без всего

7 часов назад
Евродепутатов выбирали мучительно и недемократично

Евродепутатов выбирали мучительно и недемократично

5 часов назад
В Италии вместо Путина появился святой Владимир

В Италии вместо Путина появился святой Владимир

6 часов назад
Разговор с Артемьевым: ладони Путина превратились в кулаки

Разговор с Артемьевым: ладони Путина превратились в кулаки

7 часов назад
Трамп преподал американцам урок альтернативной истории

Трамп преподал американцам урок альтернативной истории

6 часов назад
Зеленский позорит Украину, его "Слуга народа" теряет рейтинг

Зеленский позорит Украину, его "Слуга народа" теряет рейтинг

6 часов назад
Пьяный "Паук" Троицкий устроил дебош в аэропорту

Пьяный "Паук" Троицкий устроил дебош в аэропорту

5 часов назад
"Плевок в Россию": Киселёв раскритиковал Шендеровича

"Плевок в Россию": Киселёв раскритиковал Шендеровича

5 часов назад
Жизнь полностью изменилась. 15-летняя теннисистка рассказала о выходе в 4-й круг Уимблдона

Жизнь полностью изменилась. 15-летняя теннисистка рассказала о выходе в 4-й круг Уимблдона

5 часов назад
Катастрофы Boeing: саудовская Flyadeal первой отказалась от 737 MAX

Катастрофы Boeing: саудовская Flyadeal первой отказалась от 737 MAX

6 часов назад
Препараты, физиотерапия, оксигенация: маленькую Аишу лечат врачи Рошаля

Препараты, физиотерапия, оксигенация: маленькую Аишу лечат врачи Рошаля

6 часов назад
Многовековое наследие Греции уничтожили за 20 лет

Многовековое наследие Греции уничтожили за 20 лет

6 часов назад
Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

6 часов назад
ПАСЕ не стала загонять Россию во временные рамки

ПАСЕ не стала загонять Россию во временные рамки

6 часов назад
Санкционку будут отслеживать несколько операторов

Санкционку будут отслеживать несколько операторов

6 часов назад
Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

7 часов назад
Гибель подводников: секретный подводный аппарат восстановят

Гибель подводников: секретный подводный аппарат восстановят

8 часов назад
Хоккеист получил штраф в размере 120 тыс. евро за превышение скорости на 40 км/ч

Хоккеист получил штраф в размере 120 тыс. евро за превышение скорости на 40 км/ч

8 часов назад
Красильников и Стояновский завоевали золото чемпионата мира по пляжному волейболу

Красильников и Стояновский завоевали золото чемпионата мира по пляжному волейболу

10 часов назад
Появилась новая версия гибели Boeing МН370

Появилась новая версия гибели Boeing МН370

11 часов назад
Памятники древнего Пскова вошли в список ЮНЕСКО

Памятники древнего Пскова вошли в список ЮНЕСКО

12 часов назад
Украинские минометчики атаковали журналистов "Звезды"

Украинские минометчики атаковали журналистов "Звезды"

13 часов назад
Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

14 часов назад
Какое отопление выбрать для дачи

Какое отопление выбрать для дачи

15 часов назад
Создан крошечный робот-медуза для плавания внутри тела

Создан крошечный робот-медуза для плавания внутри тела

16 часов назад
Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

06.07.2019 12:47
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26