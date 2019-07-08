45 лет БАМу: от Байкала до Амура будут мчаться поезда
Легендарному БАМу исполнилось 45 лет. В июле 1974 года было подписано постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали. К юбилею железнодорожники приурочили сразу несколько мероприятий, в том числе открыли движение по второму пути на мосту через Лену. Центром торжеств стала Тында.
Два поезда по параллельным путям движутся навстречу друг другу, не сбавляя скорости. Еще 10 лет назад на большинстве участков БАМа подобное было невозможно. Вторая по протяженности железнодорожная магистраль страны была преимущественно однопутной. В XXI веке ключевые транспортные узлы, в том числе железнодорожный вокзал города Тында Амурской области отвечают всем современным требованиям.
Тында – официальная столица БАМа. Именно сюда, начиная с 1974 года, съезжались со всей страны строители магистрали. Спустя 45 лет, двумя эстафетными поездами на вокзал прибывают ветераны строительства одного из самых масштабных инфраструктурных проектов в истории страны.
Город железнодорожников встретил гостей концертом. Главный подарок – ответ на самый главный для ветеранов и жителей Тынды вопрос: будет ли дальше развиваться БАМ? Будет.
"До 2024 года мы должны в полтора раза увеличить пропускные способности – до 185 миллионов тонн провезти угля. Общий объем грузов по Восточному полигону будет более 200 миллионов тонн. Самое главное – дорога дает возможность развиваться всей экономике вокруг себя", — говорит Олег Белозеров, генеральный директор — председатель правления ОАО "РЖД".
Современный БАМ – это почти четыре тысячи километров железнодорожных путей, загруженных круглосуточно, хотя еще недавно – в 90-е годы, популярным было мнение, что вкладывать деньги в БАМ не стоит.
В советское время подобных сомнений не возникало. Но потенциал дороги, как показало время, недооценили. Планировалось, что после завершения строительства по БАМу будут перевозить около 35 миллионов тонн грузов в год, в основном угля. На сегодняшний день эти объемы превышены почти в два раза. И номенклатура грузов самая разная.
"Это не только генеральный груз – уголь, не только лес. У нас очень хорошо в этом году пошел контейнерный транзит. Эта задача также будет решаться путем устранения всех узких мест на пути движения грузов, чтобы страна реализовала и транзитный потенциал", — говорит представитель РЖД.
В том числе для реализации этих целей идет активное расширение магистрали. В день 45-летия завершают реконструкцию одного из узких участков – мост через реку Лена возле города Усть-Кут Иркутской области стал двухпутным. А неподалеку от столицы БАМа состоялось торжественное открытие сортировочной горки для формирования грузовых поездов.
Формировать их можно теперь в пять раз быстрее – всего за 20 минут. Это преимущество будут использовать для более эффективной загрузки транспортной ветки. Обе магистрали должны стать эффективным маршрутом как для экспорта, так и для импорта товаров. Свое 50-летие БАМ будет встречать уже с новыми задачами.
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