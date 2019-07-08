ДТП в центре Москвы: при столкновении мотоцикла и легковушки произошло возгорание

В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили о ДТП на Фрунзенской набережной.

У дома №46 произошло столкновение мотоцикла с легковым автомобилей Hyundai. При столкновении оба транспортных средства загорелись, передает ТАСС. В настоящее время пожар ликвидирован.

Оба водителя госпитализированы.