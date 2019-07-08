Тбилиси не спит: жители города требуют уволить ведущего Габуния, "Рустави 2" прекратило вещание

Грузинские телекомпании в прямом эфире транслируют акцию протеста жителей Тбилиси у здания телекомпании "Рустави 2".

Протестующие требуют отправить в отставку гендиректора Нику Гварамия и уволить телеведущего Георгия Габуния, который в прямом эфире своей авторской программы нецензурно высказался в адрес президента России.

Некоторые участники протеста закидывают здание яйцами и бутылками, сообщает РИА Новости.

Телекомпания "Рустави 2" распространила официальное заявление, в котором приносит извинения за нецензурную лексику тележурналиста.

В настоящее время телекомпания временно прекратила вещание.

"Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена".

На оппозиционном канале "Рустави 2" у ведущего Георгия Габуния авторская программа "P​​​.S.", последний выпуск которой он начал с матерной брани в адрес российского президента Владимира Путина.

После волны негодования пользователей соцсетей в Грузии, которые осудили такой выпад ведущего, свое однозначное мнение выразили власти страны.

Президент и премьер-министр Грузии назвали поведение и слова Габуния откровенной провокацией. Не поддержал действия ведущего и генеральный директор телекомпании Ника Гварамия, но уточнил, что разделяет его гражданскую позицию.

Резко раскритиковали высказывания Габунии глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, МИД и экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе.

Тем временем оператор телеканала Леван Маргвелашвили на стихийном митинге у здания телекомпании заявил, что уходит с телеканала из-за высказываний Габунии.

А пока разгневанные жители Тбилиси выражают свое гражданское мнение у стен оппозиционного телеканала, последний рейс российской авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший перед отменой авиасообщения, приземлился в Тбилиси. Вылет обратного рейса запланирован в 03:05 по местному времени.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Главной целью такого решения – обеспечить безопасность российских граждан.