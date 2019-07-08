Тема:

Паводок 30 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
8 июля 201904:15

Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области. В воскресенье было принято еще 1087 заявлений.

По данным регионального правительства, на выплаты по частичной и полной утере имущества (а это 50 и 100 тысяч рублей соответственно) уже подготовлены документы практически двум тысячам человек, из которых более полутора тысяч должны получить максимальную сумму.

На выплаты по одному миллиону рублей поступило 20 заявлений от родственников погибших. Выплачены деньги по восьми заявлениям. У двух погибших родственников нет. Власти ожидают прибытия родственников из других субъектов РФ.

С 25 июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов Иркутской области, в которых проживали около 35 тысяч человек.

Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В городе Тулуне в зоне подтопления остаются около двухсот домов. На тех территориях, откуда вода ушла, военные расчистили от завалов уже 13 гектаров. Кроме того, они развернули два передвижных хлебозавода, где в сутки можно выпекать до шести тонн продукции. Хлеб развозят по районам города и раздают его населению.

Тем временем в летние лагеря отдыха отправлены 813 детей (в затопленной области проживали около восьми тысяч ребят). В список на отправку включены еще порядка трех тысяч человек, которым врачи выдали разрешение, сообщает "Интерфакс".

Ранее по теме

Сейчас

04:33

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

02:01

Тбилиси не спит: жители города требуют уволить ведущего Габуния, "Рустави 2" прекратило вещание

01:15

ДТП в центре Москвы: при столкновении мотоцикла и легковушки произошло возгорание

00:07

Президент и премьер Грузии назвали провокацией нецензурные высказывания ведущего "Рустави 2"

21:37

На азотном заводе в Турции прогремел взрыв

20:31

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

20:30

СИРИЗА признала свое поражение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Тбилиси не спит: жители города требуют уволить ведущего Габуния, "Рустави 2" прекратило вещание

Тбилиси не спит: жители города требуют уволить ведущего Габуния, "Рустави 2" прекратило вещание

2 часа назад
Иран vs США: реакция мира на ядерный конфликт

Иран vs США: реакция мира на ядерный конфликт

3 часа назад
Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

25 минут назад
Новый глава правительства Греции пообещал вывести страну из кризиса

Новый глава правительства Греции пообещал вывести страну из кризиса

2 часа назад
Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

3 часа назад
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

7 часов назад
Трагедия в Баренцевом море: какими были моряки-герои

Трагедия в Баренцевом море: какими были моряки-герои

7 часов назад
Евродепутатов выбирали мучительно и недемократично

Евродепутатов выбирали мучительно и недемократично

6 часов назад
В Италии вместо Путина появился святой Владимир

В Италии вместо Путина появился святой Владимир

7 часов назад
45 лет БАМу: от Байкала до Амура будут мчаться поезда

45 лет БАМу: от Байкала до Амура будут мчаться поезда

1 час назад
Разговор с Артемьевым: ладони Путина превратились в кулаки

Разговор с Артемьевым: ладони Путина превратились в кулаки

8 часов назад
Трамп преподал американцам урок альтернативной истории

Трамп преподал американцам урок альтернативной истории

8 часов назад
Зеленский позорит Украину, его "Слуга народа" теряет рейтинг

Зеленский позорит Украину, его "Слуга народа" теряет рейтинг

8 часов назад
Пьяный "Паук" Троицкий устроил дебош в аэропорту

Пьяный "Паук" Троицкий устроил дебош в аэропорту

6 часов назад
"Плевок в Россию": Киселёв раскритиковал Шендеровича

"Плевок в Россию": Киселёв раскритиковал Шендеровича

6 часов назад
Жизнь полностью изменилась. 15-летняя теннисистка рассказала о выходе в 4-й круг Уимблдона

Жизнь полностью изменилась. 15-летняя теннисистка рассказала о выходе в 4-й круг Уимблдона

7 часов назад
Катастрофы Boeing: саудовская Flyadeal первой отказалась от 737 MAX

Катастрофы Boeing: саудовская Flyadeal первой отказалась от 737 MAX

7 часов назад
Препараты, физиотерапия, оксигенация: маленькую Аишу лечат врачи Рошаля

Препараты, физиотерапия, оксигенация: маленькую Аишу лечат врачи Рошаля

7 часов назад
Многовековое наследие Греции уничтожили за 20 лет

Многовековое наследие Греции уничтожили за 20 лет

7 часов назад
Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

7 часов назад
ПАСЕ не стала загонять Россию во временные рамки

ПАСЕ не стала загонять Россию во временные рамки

8 часов назад
Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

Баржа оборвала высоковольтный кабель: образовалась электродуга

8 часов назад
Гибель подводников: секретный подводный аппарат восстановят

Гибель подводников: секретный подводный аппарат восстановят

9 часов назад
Хоккеист получил штраф в размере 120 тыс. евро за превышение скорости на 40 км/ч

Хоккеист получил штраф в размере 120 тыс. евро за превышение скорости на 40 км/ч

9 часов назад
Красильников и Стояновский завоевали золото чемпионата мира по пляжному волейболу

Красильников и Стояновский завоевали золото чемпионата мира по пляжному волейболу

11 часов назад
Появилась новая версия гибели Boeing МН370

Появилась новая версия гибели Boeing МН370

12 часов назад
Памятники древнего Пскова вошли в список ЮНЕСКО

Памятники древнего Пскова вошли в список ЮНЕСКО

14 часов назад
Украинские минометчики атаковали журналистов "Звезды"

Украинские минометчики атаковали журналистов "Звезды"

14 часов назад
Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

15 часов назад
Какое отопление выбрать для дачи

Какое отопление выбрать для дачи

17 часов назад
Создан крошечный робот-медуза для плавания внутри тела

Создан крошечный робот-медуза для плавания внутри тела

17 часов назад
Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

06.07.2019 12:47
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26