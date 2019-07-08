Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области. В воскресенье было принято еще 1087 заявлений.

По данным регионального правительства, на выплаты по частичной и полной утере имущества (а это 50 и 100 тысяч рублей соответственно) уже подготовлены документы практически двум тысячам человек, из которых более полутора тысяч должны получить максимальную сумму.

На выплаты по одному миллиону рублей поступило 20 заявлений от родственников погибших. Выплачены деньги по восьми заявлениям. У двух погибших родственников нет. Власти ожидают прибытия родственников из других субъектов РФ.

С 25 июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов Иркутской области, в которых проживали около 35 тысяч человек.

Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В городе Тулуне в зоне подтопления остаются около двухсот домов. На тех территориях, откуда вода ушла, военные расчистили от завалов уже 13 гектаров. Кроме того, они развернули два передвижных хлебозавода, где в сутки можно выпекать до шести тонн продукции. Хлеб развозят по районам города и раздают его населению.

Тем временем в летние лагеря отдыха отправлены 813 детей (в затопленной области проживали около восьми тысяч ребят). В список на отправку включены еще порядка трех тысяч человек, которым врачи выдали разрешение, сообщает "Интерфакс".