Минтранс РФ выделил средства для возвращения российских туристов домой

Сегодня вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Последний рейс "Аэрофлота" вылетел из Тбилиси в Москву этой ночью.

Причиной этой меры стали антироссийские выступления в столице Грузии 20 июня, которые организовала оппозиция. Поводом назвали участие в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Президент Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией, как было отмечено, ради обеспечения безопасности граждан России. В министерстве транспорта сообщили, что около пяти тысяч россиян не использовали возможность сдать или обменять авиабилеты. Для возвращения этих граждан на Родину на этой неделе Минтранс выделил дополнительные средства.

Тем временем россияне отменили 80% гостиничных броней на черноморских курортах Грузии. А в целом по стране до 60 процентов. О таких последствиях приостановки заявила Федерация гостиниц и ресторанов Грузии.

По подсчетам Национальной администрации туризма, ущерб от сокращения турпотока из России может превысить 700 миллионов долларов. Эксперты опасаются, что в результате малый и средний турбизнес страны может оказаться на грани банкротства, сообщает телеканал "Россия 24".