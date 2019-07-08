В Латвии пройдет иннаугурация президента Эгилса Левитса

В Латвии сегодня официально вступает в должность новый президент. Эгилс Левитс должен принести присягу перед парламентом — Сеймом.

Сегодня же он обратится к населению Латвии и примет официальную резиденцию — Рижский замок. А на вечер запланирован торжественный прием в Национальной библиотеке, сообщает "Россия 24".

Левитс был избран Сеймом Латвии в конце мая. Он сменит Раймондса Вейониса. Левитс — юрист, служил послом Латвии в нескольких европейских странах, был министром юстиции и судьей. Первый зарубежный визит он нанесет на этой неделе в Эстонию.

Ранее Левитс заявлял, что желает стать президентом "всего народа Латвии, включая граждан и неграждан". А также, что нужно выстраивать через ЕС отношения с Россией.