Семья Виктора Бута прилетит в США в начале сентября

Родственники Виктора Бута прилетят в США, где россиянин отбывает 25-летний тюремный срок, 8 сентября. Об этом заявила супруга Бута – Алла.

По ее словам, семья надеется, что администрация тюрьмы позволит навещать Виктора чаще, чем предусмотрено регламентом. Обратные билеты куплены на конец октября, сообщает "Россия 24".

Алла Бут высказала опасения из-за возможных провокаций с американской стороны. Поэтому рассчитывает, что сразу после прилета в США, ее встретят российские дипломаты и позволят проживать на территории российского генконсульства в Нью-Йорке.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году по запросу Соединенных Штатов. Его обвинили в незаконных поставках оружия.