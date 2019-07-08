Власти США: антисанитарию в центрах для нелегалов придумали журналисты

Антисанитария в центре для содержания детей нелегалов в штате Техас – это выдумки журналистов. С таким заявлением выступило министерство внутренней безопасности США.

В ведомстве утверждают, что сообщения о различных кожных заболеваниях, от которых страдают дети, о дефиците воды и еды — безосновательны, передает "Россия 24".

Ранее американские СМИ отмечали, что помещения, где размещают детей беженцев, переполнены, а условия проживания там не отвечают никаким нормам. Тем не менее власти США все отрицают.

Хотя ситуация, как признает президент Трамп, крайне сложная. В июне он предупредил, что вскоре полиция и службы иммиграционного контроля начнут депортировать миллионы нелегальных мигрантов.