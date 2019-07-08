8 июля 201907:07
ДТП в Индии: автобус с уснувшим водителем и десятками пассажиров упал с высоты
По меньшей мере 29 человек погибли в Индии при падении автобуса в водный канал. Как сообщает полиция, место происшествия находится в городе Агра на севере страны.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что по дороге в Дели водитель уснул за рулем. Автобус упал с высоты около пяти метров.
Кроме погибших, есть пострадавшие: почти два десятка человек доставили в больницу. Спасательная операция продолжается. Местные власти, тем временем, выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ДТП, сообщает телеканал "Россия 24".
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