ДТП в Индии: автобус с уснувшим водителем и десятками пассажиров упал с высоты

По меньшей мере 29 человек погибли в Индии при падении автобуса в водный канал. Как сообщает полиция, место происшествия находится в городе Агра на севере страны.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что по дороге в Дели водитель уснул за рулем. Автобус упал с высоты около пяти метров.

Кроме погибших, есть пострадавшие: почти два десятка человек доставили в больницу. Спасательная операция продолжается. Местные власти, тем временем, выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ДТП, сообщает телеканал "Россия 24".