В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24". На счету злоумышленников, которые действовали также в Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах, больше двух десятков преступлений. Сумма похищенных средств — 16 миллионов рублей. Шестеро подозреваемых заключены под стражу, трое — под домашним арестом.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов при участии Росгвардии задержали участников преступного сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре.

При обысках по местам временного проживания фигурантов оперативниками обнаружены 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег.