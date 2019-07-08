Сборная Мексики в одиннадцатый раз выиграла Кубок КОНКАКАФ

На стадионах Соединенных Штатов завершился розыгрыш футбольного чемпионата Северной и Центральной Америки – Кубка КОНКАКАФ. Больших сенсаций на турнире не произошло и в финал пробились команды Мексики и США. Гости выиграли решающий матч со счетом 1:0.

Матч получился не слишком интересным и достаточно жестким, а его итог решил единственный гол, забитый мексиканцем Дос Сантосом на 73-й минуте игры. В концовке американцы имели пару полу-моментов, но сравнять счет так и не смогли.

Золотой кубок КОНКАКАФ разыгрывается с 1991 года и за это время у Мексики восемь титулов (включая нынешний), у сборной США – шесть, а еще один раз чемпионами были футболисты Канады. Но ранее разыгрывался чемпионат наций КОНКАКАФ и в нем мексиканцы побеждали трижды, еще три титула у Коста-Рики и по одному – у Канады, Гондураса, Гаити и Гватемалы.