"Рустави 2" снова в эфире: телекомпании пришлось "помолчать" после брани ведущего

"Грузия — без Рустави 2"! Такие лозунги звучали всю ночь у здания телекомпании в Тбилиси, которое окружили возмущенные люди.

Грузины в знак протеста забрасывали подъезд "Рустави 2" вениками и яйцами. Главное требование — уволить журналиста и руководство СМИ, которые допустили абсолютно неприемлемые, нецензурные высказывания в адрес российского руководства.

Из-за протестов вещание канала даже пришлось временно приостанавливать.

Ранее телекомпания извинилась, действия журналиста осудили президент и премьер Грузии.