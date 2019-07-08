В Польше найдено древнее захоронение славянки с боевым топором

На территории кладбища викингов на датском острове Лангеланд польский исследователь Лешек Гардела обнаружил могилу, предположительно, славянской женщины-воина, передает ТАСС. Само захоронение археологи нашли много лет назад, но тогда никто не предал значения тому, что рядом с останками был обнаружен славянский боевой топор, изготовленный на территории Польши.

По словам исследователя, данный остров всегда был местом, где в средние века сталкивались судьбы славянских и скандинавских народов. Лешек Гардела намерен тщательно изучить всю информацию о женских захоронениях с оружием IX-X вв. на территории Дании, Швеции и Норвегии. Ранее предполагалось, что их около 20, однако Гарделе удалось найти еще 10, включая возможную "славянку".

В захоронениях средневековых женщин-воинов ученые обычно находят топоры, намного реже — стрелы или копья. Кроме настоящего оружия в могилах часто находят миниатюрные амулеты в форме небольшого щита, топора или меча.

Часто о половой принадлежности останков приходится судить по дополнительным находкам, в основном — бижутерии, так как в большинстве захоронений того периода кости не сохранились.

По словам ученого, в случае с предполагаемой славянкой кости сохранились, но повреждений, которые могли бы указать на причину ее смерти, нет. Гардела отметил, что сложно судить и о том, бывал ли найденный в могиле топор в битвах. Часто подобное оружие использовалось исключительно для похоронного ритуала. Так, исследователь приходит к выводу, что в мире викингов женщины редко занимались ратным делом, а рассказы о "северных амазонках" — скорее легенды.