Названы регионы-лидеры по числу разводов

Стало известно, в каких российских регионах чаще всего разводятся. Лидерство в этой печальной статистике прочно удерживают Москва (46,4 тысячи разводов в 2018 году), Московская область (35 тысяч), Санкт-Петербург (26,4 тысячи), Краснодарский край (25,9 тысячи), Свердловская (20 тысяч) и Ростовская области (17,7 тысячи), сообщает сайт News.ru со ссылкой на Министерство юстиции РФ.

А вот реже всего в 2018 году разводились в Ненецком (159) и Чукотском (239) автономных округах, в Ингушетии (399), Туве (628), Магаданской области (744) и Еврейской АО (793).

По мнению экспертов, то, что в лидерах по разводам оказались крупнейшие города, связано с количеством проживающего в них населения. Кроме того, в больших мегаполисах серьезно меняется и роль женщины в обществе.

"Можно это называть "мягким феминизмом". В принципе женщины самостоятельные и не боятся остаться одни. Отсюда у нас колоссальное число матерей-одиночек", — считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

А вот психологи уверены, что в основном разводятся люди, которые поженились в ранней молодости и оказались не готовы к браку.