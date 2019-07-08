Названы два условия возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Снова получить доступ на российский рынок грузинские авиаперевозчики смогут после выполнения ряда условий, передает "Интерфакс".

По данным информированного источника, грузинские перевозчики в первую очередь должны рассчитаться по задолженности перед Корпорацией по организации воздушного движения за аэронавигационную деятельность. После чего должна пройти подготовка и согласование грузинскими авиакомпаниями с российской стороной программ по повышению транспортной авиационной безопасности.

Когда условия будут выполнены, авиационные власти РФ приступят к рассмотрению вопроса допуска грузинских авиакомпаний к перевозкам в российских аэропортах.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии.