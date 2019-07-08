Антуан Гризманн готов выкупить свой контракт у "Атлетико"
Форвард футбольной сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, который намерен покинуть клуб нынешним летом, но пока не определился с новой командой, собирается выкупить свой контракт у "матрасников", заплатив за это 120 млн евро.
Как уже сообщали Вести.Ru, руководство "Атлетико" потребовало от француза, процесс перехода которого в другую команду неоправданно затянулся, прибыть 7 июля на предсезонный сбор мадридистов. Однако, футболист через агентов сообщил, что заплатит отступные для расторжения контракта и не намерен тренироваться с почти уже бывшей командой.
Спортивные юристы рассматривают демарш Гризманна, как уловку, которая должна оттянуть время для того, чтобы он мог завершить переговоры со своим новым клубом, сообщает издание Mundo Deportivo. Вот только пока неизвестно, что за команда это будет: "Барселона", которая вела переговоры с французом, в последние дни реагирует на фигуру чемпиона мира в составе сборной Франции очень вяло.
Причиной тому и разногласия в руководстве каталонцев, где мнения по поводу потенциального новичка разделились, и нежелание ряда ведущих футболистов "Барсы" видеть рядом с собой месье Антуана, который прошлым летом игнорировал интерес чемпионов Испании к своей персоне.
Тем временем "Атлетико" предстоит решить вопрос: штрафовать ли Гризманна за отказ явиться по месту "приписки" (а игрок пока формально остается игроком "матрасников"), или применять санкции иного рода.
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