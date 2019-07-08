"Реал" определился со вторым вратарем. И это не сын Зидана

Молодой голкипер мадридского "Реала" и сын главного тренера команды Люка Зидан нынешним летом покинет клуб. Причиной стал недостаток игровой практики вратаря, на которого руководство "сливочных" не рассчитывает в ближайшее время. И Зинедин Зидан помочь отпрыску не смог.

Как сообщают инсайдеры из стана "Королевского клуба", основным вратарем в грядущем сезоне станет бельгиец Тибо Куртуа, а вторым номером почти наверняка станет украинец Андрей Лунин. Как информирует издание Marca, костариканца Кейлора Наваса "Реал" почти наверняка продаст в ближайшее время.

В то же время продажа 21-летнего Зидана-младшего явно не входит в планы руководства мадридистов и, скорее всего, француза ждет аренда. По сведениям из стана "Реала", в услугах сына Зидана заинтересованы два испанских клуба, в частности, "Фуэнлабрада" из второго дивизиона.