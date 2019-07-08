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Ядерная программа Ирана 11 минут назад

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8 июля 201912:08

Сказал - сделал: Иран превысил уровень обогащения урана

EPA

Иран увеличил обогащение урана сверх уровня в 3,6%, разрешенного международной ядерной сделкой. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает РИА Новости.

Как пояснил накануне заместитель главы МИД Исламской Республики Аббас Арагчи, Тегеран приостанавливает исполнение части своих обязательств по СВПД в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке.

Если в ближайшие 60 дней Ирану вновь не удастся достичь договоренностей с европейцами по сохранению СВПД, то последует новое сокращение обязательств по этому соглашению, предупреждают иранские власти.

По словам официального представителя Организации атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, в качестве третьего этапа по сокращению своих обязательств Тегенаран может пойти на обогащение урана выше уровня 20%, сообщает ТАСС.

Подписанный в 2015 году договор о ядерной сделке предполагает, что в течение 15 лет Иран будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67 процента, а запасы сырья не будут превышать 300 килограммов. В то же время в документе зафиксировано, что Тегеран будет рассматривать санкции против себя как основание для прекращения выполнения своих обязательств.

В начале мая 2019 года Иран объявил, что страны-участники СВПД не выполнили свои обязательства. В частности, механизм INSTEX, созданный для осуществления торговли между европейскими странами и Ираном без использования доллара и в обход санкций США, не коснулся нефтяных поставок.

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