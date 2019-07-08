Сотрудники колонии в Нижнем Тагиле перехватили дрон с "запрещенкой". Видео

Пресс-служба регионального управления Федеральной служба исполнения наказаний по Свердловской области обнародовала кадры перехвата квадрокоптера с запрещенными предметами, предназначавшимися для заключенных.

Как рассказали в ведомстве, в минувшую пятницу, 5 июля, сотрудники ИК-5 в Нижнем Тагиле заметили дрон, направлявшийся в сторону колонии строго режима, где в настоящее время отбывают наказание 1289 осужденных.

Один из работников исправительного учреждения выдвинулся в сторону летательного аппарата, пересекшего границу охраняемого периметра и поймал его в тот момент, когда "дрон стал терять управление и начал снижаться".

После осмотра квадрокоптера выяснилось, что к нему был прикреплен сверток, в котором находились смартфоны, сим-карты и карта памяти.