Сын "колбасного короля" погиб, врезавшись в такси на мотоцикле

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.

Маругова-старшего называют "мясным королем" – он известен как владелец нескольких колбасных заводов.

Ранее сообщалось, что в районе дома номер 46 по Фрунзенской набережной столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль Hyundai, в результате чего пострадали два человека. По данным экстренных служб, после столкновения машина и мотоцикл загорелись.