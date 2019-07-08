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Беспорядки в Тбилиси 34 минуты назад
Обострение русофобских припадков: Кремль прокомментировал слова ведущего "Рустави-2"
В Грузии отмечаются все новые обострения русофобских припадков, которые в Кремле считают последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал оскорбления в адрес Владимира Путина, которые прозвучали в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".
Беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил назвал ранее выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале МИД России.
В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества, передает РИА Новости.
Осудили тот эфир и простые граждане Грузии, и часть руководства страны.
Накануне вечером в знак протеста подъезд "Рустави 2" забросали вениками и яйцами, звучали требования уволить журналиста и руководство СМИ, которые позволили себе оскорбления в адрес руководства России.
На некоторое время вещание телеканала даже пришлось остановить, но затем он возобновил свою работу.
Руководство "Рустави 2" извинилось, действия журналиста осудили президент и премьер Грузии, грузинский МИД.
Однако извинений в данном случае недостаточно. Так считает, в частности, бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.
Комментируя RT нецензурные высказывания телеведущего "Рустави 2" Георгия Габунии, она отметила, что это "позор для Грузии".
По ее словам, "были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии".
"Это было не просто невежество, а спланированная провокация для того, чтобы окончательно подорвать все перспективы российско-грузинских отношений", — считает Бурджанадзе.
Она уверена, что это было согласовано с Михаилом Саакашвили — экс-президентом Грузии.
"Для него, чтобы прийти к власти, нужна провокация и дестабилизация", — считает бывший спикер грузинского парламента.
К массовым протестам в Грузии и накаленным отношениям с России привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым.
Во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси, которая проходила 20 июня, Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
После этого грузинские оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано, а парламент захватили радикалы.
На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ о запрете с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано не продавать путевки в Грузию.
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