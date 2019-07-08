Инсайдеры приглашают Аргентину в европейскую Лигу наций

Продолжает разрастаться скандал вокруг участия сборной Аргентины в футбольном Кубке Америки. Напомним, что после поражения от Бразилии капитан "альбиселесте" Лионель Месси обвинил организаторов турнира и судей в коррупции и предвзятости по отношению к его команде.

Ведущий форвард Аргентины и испанской "Барселоны" бойкотировал церемонию награждения Copa America-2019. При этом за свои высказывания и поступки Месси может получить дисквалификацию от руководства футбольной Конфедерации стран Южной Америки (КОНМЕБОЛ) на срок до 2-х лет.

Однако, как считают эксперты, такое отношение к пятикратному обладателю "Золотого мяча" может дать толчок продолжению противостояния аргентинцев с КОНМЕБОЛ. Некоторые специалисты считают, что Месси и Ко могут в этом случае отказаться от участия в Кубке Америки.

И вот, по информации источника Foxsports.Com, Союз европейских футбольных ассоциаций может принять заявку аргентинцев на участие в Лиге наций УЕФА. Первый розыгрыш турнира среди сборных Старого Света завершился в июне 2019 года победой сборной Португалии.