На Кубани турист чудом выжил при падении со склона

В Краснодарском крае турист чудом остался в живых после падения с горного склона. В настоящий момент попавший в неприятную ситуацию 30-летний мужчина транспортирован в больницу Геленджика.

Как сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу "Кубань-СПАС", инцидент произошел накануне днем. Путешественник из Краснодара с женой спускался по отвесному горному склону, расположенному недалеко от севшего на мель сухогруза "Рио". Маршрут в этих местах достаточно сложный, и одно неверное движение может с легкостью закончиться трагедией. В результате турист оступился, упал и покатился по склону. Чудом мужчина успел ухватиться за одно из деревьев. Совсем немного, и он мог бы упасть в открытое море.

В итоге краснодарец получил травму бедра. Прибывшие на место ЧП спасатели и врачи оказали пострадавшему первую помощь и подняли его наверх на носилках, после чего — госпитализировали.