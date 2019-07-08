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Беспорядки в Тбилиси 6 минут назад

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8 июля 201914:06

В Госдуме обсудят запрет на грузинские вина, воды и переводы в Грузию

Антон Новодережкин/ТАСС

Депутаты Госдумы России намерены обсудить возможность принятия различных запретительных мер в отношении Грузии.

"На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

8 июля вступил в силу временный запрет на прямое авиасообщение между двумя странами. Туристическим компаниям рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию. Эти меры стали ответной реакцией России на беспорядки в Тбилиси, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Возмущение грузинской оппозиции вызвало то, что возглавлявший делегацию депутат Сергей Гаврилов занял положенное ему по регламенту конференции место спикера в здании парламента Грузии. После этого возмущенные протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки пассажиров с территории России на территорию Грузии. Позднее в Минтрансе пояснили, что авиаперевозки будут возобновлены после выполнения ряда условий, в частности, после обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и погашения просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед Корпорацией по организации воздушного движения.

24 июня Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за качеством грузинских вин и других алкогольных напитков, ввозимых в Россию.

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