ЦОДД предлагает признать самокаты и сегвеи отдельным видом транспорта

Самокаты, лонгборды и сегвеи могут официально приравнять к видам транспорта. С соответствующим предложением выступили в Центре организации дорожного движения. В последнее время число аварий на дорогах с участием этих средств передвижения резко возросло, однако в ПДД ответственность для их владельцев не предусмотрена. Что нужно, чтобы решить проблему?

Даже на самом простеньким самокате можно ехать со скоростью до 30 километров в час, но есть такие которые мчат гораздо быстрее: 60, 70 — фактически едешь, как на машине. Но вряд ли человек на самокате и автомобилист — равнозначные участники дорожного движения.

Человек на самокате — по правилам всего лишь пешеход. И если он создает помехи автомобилистам, штраф — тоже как пешеходу: тысяча рублей. Водители к самокатчикам относятся настороженно — считают, на дороге им не место.

- Когда самокатчик едет в левом ряду, его не видно и не слышно, это опасно прежде всего для него.

Людям на колесах и на тротуарах не рады.

- За городом, на даче — вот где они должны ездить, но не здесь, конечно!

- Идут маленькие дети, женщины с колясками — это очень опасно!

Иван был свидетелем, как человек на самокате врезался в толпу прохожих. Среди них были его внучки и дочка.

"Он ударился в коляску, коляска на себя приняла основной удар. Но у внучек — у одной синяк, у другой ссадина, дети в шоке, мать в шоке", — рассказывает он.

Портативный электротранспорт требует особого внимания, считают общественники. Его нужно как можно скорее классифицировать, вписать в ПДД и Кодекс об административных правонарушениях.

"Нужна своя дополнительная законодательная база, которая бы регламентировала передвижение пешеходов и тех, кто управляет самокатами, роликовыми коньками, сегвеями, лонгбордами. Нужно все-таки их как-то разделять, и за этим необходимо следить", — говорит Евгений Барабанов.

В Союзе пешеходов предлагают на тротуарах разрешить ездить лишь на самокатах, которые движутся не быстрее 10 километров в час. Более мощные хотят приравнять к велосипедам. Самокаты, которые развивают скорость выше 20 километров в час, должны считаться мопедами. Их владельцам нужны будут права.

В Центре организации дорожного движения отмечают: изменение законодательства — процесс не быстрый. И сроков, когда самокаты, лонгборды и сегвеи поедут в правовом поле, никто не называет.