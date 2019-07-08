Самолет авиакомпании "Ютэйр" экстренно сел во Внукове

Самолет авиакомпании "Ютэйр" прервал полет из Москвы в Берлин и экстренно приземлился во Внукове. Согласно информации трекера Flightradar24.com, "Боинг-737" успешно сел в аэропорту в 13:50 по московскому времени.

Как сообщает источник ТАСС в экстренных службах, во время полета в столицу Германии у авиалайнера возникли неполадки с кондиционером. Командир корабля подал сигнал ЧП и принял решение вернуться в пункт вылета — Москву. Самолет развернулся над литовским Каунасом и запросил экстренную посадку во Внукове.

"Маневр был выполнен в штатном режиме, самолет возвращается во Внуково. Экипаж грамотно оценил сложившуюся ситуацию и действовал в интересах безопасности", — сообщили в пресс-службе UTair.

Посадка прошла успешно. Никто не пострадал.