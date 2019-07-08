ВГТРК: "У нас нет никаких оснований для отмены телемоста"

В пресс-службе ВГТРК на сообщения о том, что украинский телеканал NewsOne отказался от телемарафона с Россией из-за угроз, сообщили, что с российской стороны никаких оснований для его отмены нет.

"У нас нет никаких оснований для отмены телемоста", — сообщили Вестям.Ru в пресс-службе Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании.

Ранее сообщалось, что вечером 12 июля должен был состояться телемарафон "Надо поговорить!" — разговор между россиянами и украинцами, далекими от политики, на телеканалах "Россия 1" и украинском NewsOne.

Его ведущими должны были стать Андрей Малахов и Мария Ситтель в Москве и Елена Кирик и Василий Голованов в Киеве.



Однако вскоре после анонса телемоста стало известно, что на Украине после угроз в адрес журналистов и членов их семей было решено от телемоста с Россией отказаться.