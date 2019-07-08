Фигуристка Екатерина Боброва завершила карьеру

Олимпийская чемпионка в командном зачете Игр-2014 в Сочи Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры в фигурном катании. Спортсменка в одно из социальных сетей сообщила, что теперь она просто счастливая мама, но продолжит выступать в ледовых шоу.

"Друзья, болельщики и просто любители фигурного катания. Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление: я завершаю свой путь в спорте, — написала Боброва. –Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило".

"Ну и куда же без фигурного катания? Мы с Дмитрием Соловьевым продолжим радовать вас своим катанием в шоу! Будем раскрываться в новых амплуа и удивлять невероятными образами. Хочется поклониться до земли и сказать спасибо всем тем, кто всегда был с нами и в нас верил", – написала Боброва.

Боброва, выступавшая с Соловьевым в танцах на льду, кроме олимпийского золота в Сочи, завоевала серебро олимпийского турнира в Пхенчхане-2018. На чемпионата мира дуэт становился бронзовым призером, а еще на счету россиян победа на чемпионате Европы-2013, три серебра и две бронзы на других Евро.