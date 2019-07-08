Мужчина с ножом набросился на продавщицу в пермском магазине. Видео

Камеры наблюдения, установленные в магазине, запечатлели момент нападения на кассира в одном из магазинов Перми, произошедшего в минувшее воскресенье, 7 июля.

На записи видно, что помещение торговой точки вошел мужчина, целенаправленно направивший к женщине, сидевшей за кассой.

Нападавший достал нож и не вступая разговоры напал на продавщицу, нанеся ей несколько ранений.

Жертве удалось вырваться и сбежать, после чего злоумышленник скрылся. Примечательно, что, судя по кадрам видео, мужчину не заинтересовала выручка.

Степень тяжести травм, полученных пострадавшей, пока не уточняется.