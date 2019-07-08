Указом президента России экс-глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров назначен заместителем министра обороны, ему присвоено звание генерал-лейтенанта, передает "Интерфакс".

С указом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить Евкурову Юнус-беку Баматгиреевичу воинское звание генерал-лейтенанта", — отмечается в документе.

Другим своим указом президент разрешил в министерстве обороны иметь 12 заместителей министра, в том числе двух первых.