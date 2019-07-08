Лайма Вайкуле: "Болезнь - это судьба"

В конце 1980-х, когда Лайма Вайкуле, уже очень известная в СССР певица, уехала покорять США и получила выгодные контракты, ей был поставлен страшный диагноз – рак.

Знали об этом только она и мужчина всей жизни — бас-гитарист, а впоследствии директор певицы Андрей Латковский. Тогда моментально произошла переоценка ценностей, признается артистка в "Судьбе человека".

Шансов выжить было столь мало, что она даже подготовила прощальные письма своим близким, а Андрей сказал: "Если все безнадежно, мы просто сядем с тобой в машину, разгонимся и врежемся в стену".

Однако судьба распорядилась иначе, дав Лайме шанс на новую жизнь.

Хотя, говорит Вайкуле, говорить о том, что она победила болезнь, – это неправда. "Это судьба, — признается певица. — Моей заслуги здесь нет никакой, это не от меня зависит, а от кого-то сверху".

Из этого испытания, рассказывает Лайма, она вышла другой: научилась искренне любить других людей и все живое. "Я благодарна судьбе, что пережила все это, мне это было нужно", – признается она.

Как, где и чем сейчас живет одна из самых стильных эстрадных певиц? Правда ли, что она в детстве всерьез собиралась стать хирургом? Как вспоминает свои выступления в знаменитом ночном баре "Юрас перле" в Юрмале? Кто стал ее "крестным отцом" на советской эстраде? Где познакомилась с Андреем Латковским, и почему они официально не оформляют свои отношения?

Об этом и не только Лайма Вайкуле рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".