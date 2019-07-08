ГПУ считает телемост с Россией покушением на госизмену

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "Покушение на совершение государственной измены" из-за намерения украинского телеканала NewsOne организовать телемост с каналом "Россия 1". Данная статья предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, в настоящее время готовится представление в суд об аресте активов NewsOne, а все причастные к этому проекту уже вызваны на допрос, передает РИА Новости.

Планировалось, что телемарафон "Надо поговорить!" — разговор между россиянами и украинцами, далекими от политики — состоится на телеканалах "Россия 1" и NewsOne вечером 12 июля. В Москве его ведущими должны были стать Андрей Малахов и Мария Ситтель, а в Киеве — Елена Кирик и Василий Голованов.

Однако 8 июля стало известно, что украинский канал NewsOne отменил телемост "из-за угроз физической расправы", которые стали поступать в адрес журналистов и их семей.

Ранее многие украинские политики выразили недовольство готовящимся проектом. Так, в партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" сочли телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо". В Верховной раде готовящийся телемост назвали попыткой "оккупации медиапространства" Украины, а депутат Олег Ляшко даже обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать по этому случаю Совет национальной безопасности, сообщает телеканал "Россия 24".