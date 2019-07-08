Теннисный Wimbledon лишился чемпионки Roland Garros

На Уимблдонском теннисном турнире, третьем в сезоне состязании "Большого шлема", стартовала вторая неделя соревнований и началась она с сенсации. Первая "сеяная" австралийка Эшли Барти, которая в этом сезоне выиграла "Большой шлем" в Париже, проиграла в четвертом круге американке Элисон Риск.

Теннисистка из США, которая стоит в классификации WTA на 55-м месте и в Уимблдоне осталась вне "посева", проиграла первую партию – 3:6. Однако затем американка перехватила инициативу и уверенно разобралась с именитой соперницей в двух следующих сетах – 6:2, 6:3.

Параллельно свой матч четвертого круга проводила восьмая ракетка Открытого чемпионата Великобритании украинка Элина Свитолина. В отличие от Барти она более чем уверенно разобралась со своей соперницей, хорваткой Петрой Мартич ("посев" №24) — 6:4, 6:2.