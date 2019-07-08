Даниил Безсонов: со стороны Зеленского только демагогия и популизм

"Интенсивность огня с украинской стороны постоянно растет. За последние две недели под минометный обстрел попали три съемочные группы. Этот обстрел носил целенаправленный характер. За последние сутки противник выпустил 25 артиллерийских крупнокалиберных снарядов. Были применены и танки. Зафиксировано одиннадцать танковых выстрелов. Сегодня утром обстрел продолжился, ВСУ выпустили 40 снарядов по территории Донбасса", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Со стороны Зеленского мы видим только демагогию и популизм. Никакие его слова не выполняются. В обстрелах мирной инфраструктуры активно применяется крупнокалиберная артиллерия. Зеленский не может этого не знать", — подчеркнул Безсонов.



Под обстрел со стороны ВСУ попали съемочные группа из ДНР, телеканала "Звезда" и ВГТРК. Никто их журналистов не пострадал.

С 8 марта на Донбассе действует весеннее перемирие, которое постоянно нарушается. С 19 июня планировалось подписать договор об установлении нового, "урожайного" перемирия. Однако согласовать его не удалось.