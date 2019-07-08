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8 июля 201915:52

Роспотребнадзор проверяет магазин Петербурга, торгующий пирожками с опарышами

ГТРК "Санкт-Петербург"

Роспотребнадзор проводит проверку в магазине, в котором петербурженка купила пирожок с опарышами. ЧП случилось в выходные. В торговой точке на улице Руставели, 13 женщина купила ребенку пирожок с мясом, в котором обнаружились опарыши.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург" со слов петербурженки, она купила ребенку две булочки, первая не вызвала подозрений. Но, когда девочка откусила вторую сдобу, то стала жаловаться на отвратительный запах и белых червяков в мясе.

Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь и полицию. Медики осмотрели ребенка и отпустили. С помощью полицейских женщине удалось получить кассовый чек магазина. Теперь торговая точка закрыта.

Специалисты Роспотребнадзора выявили в магазине многочисленные нарушения — от несоблюдения температурного режима хранения и просроченные продуктов, до грязи и мух. В рамках проверки взяты пробы для лабораторных исследований.

Стоит отметить, что это не первая претензия к магазину со стороны покупателей. Уже возникали претензии к качеству алкоголя, а также к его продаже в запрещенное время.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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