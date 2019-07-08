Начальник ОМВД по Басманному району уволен после истории с московским отравителем

В Москве уволен начальник ОВД, на чьей территории действовал так называемый московский отравитель. По данным следствия, уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов на Хохловской площади угощал людей газировкой, в которой был растворены психотропные вещества. Когда человек терял сознание, он забирал деньги и ценные вещи.

В отношении задержанного возбуждены сразу несколько уголовных дел. И вот теперь пресс-служба столичной полиции сообщает об увольнении начальника отдела МВД по Басманному району Сергея Васильева.