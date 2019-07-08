Из-за непогоды круизный лайнер едва не раздавил яхту для состоятельных туристов. Видео

В Венеции круизный лайнер Costa Deliziosa едва не раздавил пришвартованную яхту "Elysian", предназначенную для отдыха состоятельных туристов.

Иницидент произошел 7 июля в канале Джудекки во время шторма, сопровождаемого дождем и градом. Лайнер Costa Deliziosa длиной почти 300 метров — на судне, напоминающем огромный развлекательный центр, имеются 772 каюты, десяток ресторанов, казино, кинотеатр и даже торговые ряды — идущий, как того требуют местные правила, на буксире, задел носовой частью 60-метровую яхту Elysian, предназначенную для отдыха состоятельных туристов.

Компания, владеющая лайнером, сообщила, что курс Costa Deliziosa был нарушен из-за погоды, однако, не смотря на происшествие, судно смогло продолжить свой путь.

В свою очередь, министр транспорта Данило Тонинелли, вспомнив об инциденте с другим круизным судном MSC Opera, когда лайнер врезался в туристический прогулочный корабль, рассказал на своей странице в Facebook, что уже договорился о всесторонней проверке происшествия с Costa Deliziosa, после которой может быть принято решение о запрете крупных судов Венецианской лагуне.