Джазовый фестиваль в Коктебеле назвал первых участников - и уже сюрприз

Ценители джаза с нетерпением ждут Koktebel Jazz Party, который по доброй традиции пройдет в Крыму – в курортном поселке Коктебель, прямо на берегу Черного моря.

Имена зарубежных исполнителей обычно объявляются в день открытия KJP. Пока известно лишь то, что зрителей ждут выступления около двух десятков джазовых коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и некоторых других стран.

Однако уже известны российские исполнители, которые выступят перед зрителями в Коктебеле с 23 по 25 августа.

Это группа музыкальная группа Billy’s Band из Петербурга, одна из лучших московских джаз-фанк групп Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив UNIVERSALOVE, квартет К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова и многие другие известные джазовые музыканты.

Сюрпризом для многих поклонников наверняка станет участие в KJP российского хедлайнера фестиваля — рок-певицы и музыканта Юлии Чичериной.