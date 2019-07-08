В Смоленске нашли останки ближайшего соратника Наполеона

На Королевском бастионе в Смоленске обнаружены останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона генералу Гюдену. Историки уточняют, что военачальник погиб в бою у Валутиной горы. Поиски продолжались долго, сообщает агентство РИА Новости, однако источники в России и Франции утверждали, что генерал похоронен именно в Смоленске.

На данный момент, у скелета отсутствует левая нога. Она была удалена, вероятно, из-за ранения. Правая тоже повреждена. Правда окончательно подтвердить, что останки принадлежат именно Гюдену можно будет только после анализа ДНК. К счастью, есть прямой потомок генерала.

По данным из открытых источников, в 1812 году во время сражения при Валутиной горе Гюден возглавил штурм, но первый же снаряд российского орудия повредил ему обе ноги. Военачальника отвезли в тыл, где он скончался.

Наполеон восхищался полководческим талантом генерала и говорил, что если бы можно было раздавать маршальские жезлы всем, кто их заслужил, то Гюден давно бы его получил.