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8 июля 201916:37

В Смоленске нашли останки ближайшего соратника Наполеона

general.gudin.free.fr

На Королевском бастионе в Смоленске обнаружены останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона генералу Гюдену. Историки уточняют, что военачальник погиб в бою у Валутиной горы. Поиски продолжались долго, сообщает агентство РИА Новости, однако источники в России и Франции утверждали, что генерал похоронен именно в Смоленске.

На данный момент, у скелета отсутствует левая нога. Она была удалена, вероятно, из-за ранения. Правая тоже повреждена. Правда окончательно подтвердить, что останки принадлежат именно Гюдену можно будет только после анализа ДНК. К счастью, есть прямой потомок генерала.

По данным из открытых источников, в 1812 году во время сражения при Валутиной горе Гюден возглавил штурм, но первый же снаряд российского орудия повредил ему обе ноги. Военачальника отвезли в тыл, где он скончался.

Наполеон восхищался полководческим талантом генерала и говорил, что если бы можно было раздавать маршальские жезлы всем, кто их заслужил, то Гюден давно бы его получил.

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