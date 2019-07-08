Юная фигуристка Шаботова будет выступать за сборную Украины

Фигуристка Анастасия Шаботова будет представлять на международной арене Украину. 13-летняя спортсменка получила соответствующее разрешение от Федерации фигурного катания Москвы.

Юная фигуристка получила известность после слов о допустимости "правильного допинга". Шаботова тренировалась вместе с группой Этери Тутберидзе, и своим неосторожным заявлением невольно бросила тень на других спортсменок, в том числе и входящих в сборную России. Впоследствии Анастасия заявила, что ее неправильно поняли.

В связи с высокой конкуренцией в нашей команде Анастасия решила выступать за команду Украины. Воспитанница Светланы Пановой Шаботова становилась призером этапов Кубка России.