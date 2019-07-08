Более сотни человек пострадали от разъяренных быков в Испании. Видео

В испанском Памплоне второй день подряд проводится энсьерро — бег от двенадцати разъяренных быков. Небезопасное развлечение в этом году пока обходится без смертей, хотя несколько человек уже получили серьезные травмы.

В понедельник, 8 июля, на второй день забега, как сообщает телеканал RTVE.ES, травмы получили пять человек — трое местных мужчин, 19-летняя девушка и 48-летний гражданин США, все они госпитализированы. Всего в понедельник медицинская помощь потребовалась шести десяткам человек, которые обратились к врачам, преимущественно, с синяками, ушибами и вывихами.

В первый день забега, 7 июля, к медикам обратились 53 человека. Госпитализация потребовалась шестерым, причем состояние одного из них — 46-летнего туриста из США, получившего травму шеи и несколько переломов — крайне тяжелое.

Не смотря на серьезную опасность, в энсьерро ежегодно принимают участие десятки тысяч человек, значительную их часть составляют туристы из-за рубежа.