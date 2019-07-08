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Беспорядки в Тбилиси 5 минут назад
Госдума рекомендует: телеведущего судить, вина, воды, переводы запретить
Грузинский телеведущий Георгий Габуния вел себя по-хамски, оскорблял главу государства, а также всех граждан России. Он должен быть экстрадирован в РФ и предан суду. Такого мнения придерживаются все депутаты Государственной думы, заявил спикер Вячеслав Володин.
Кроме того, необходимо прекратить поставки из Грузии воды и вина, а также заблокировать денежные переводы между двумя странами.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что очередной припадок русофобии в Грузии свидетельствует о нежелании государства приструнить экстремистки настроенных молодчиков.
Министерство иностранных сил России поступок Габунии назвало беспрецедентным по низости. Это открытая провокация грузинских радикальных сил, уверены в МИД.
Напомним, 7 июля в эфире телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния начал программу P.S. с потока нецензурной брани в адрес президента Владимира Путина. Поступок ведущего возмутил не только россиян, но и грузин. Они забросали здание телеканала вениками и яйцами под лозунги "Грузия без "Рустави 2".
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