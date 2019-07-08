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Беспорядки в Тбилиси 8 минут назад
Тина Канделаки: инцидент на "Рустави 2" дело рук Саакашвили
Тележурналистка Тина Канделаки заявила, что реальным заказчиком всех антироссийских провокаций в Грузии является Михаил Саакашвили. В видеообращении, записанном для программы "60 минут", Канделаки заявила, что "Саакашвили — политический преступник, который даже не находясь на территории Грузии, продолжает разваливать страну. Делает он это стабильно с 2008 года".
"Инцидент 20 июня в парламенте Грузии стал очередной точкой невозврата. Власти прореагировали мягко, что вызвало у националистов чувство безнаказанности. И они пошли на радикальные шаги", — считает журналистка.
Канделаки добавляет: последний отвратительный инцидент на канале "Рустави 2" связан тем, что 18 июля в Страсбурге этот канал должны забрать у его бенефициара Саакашвили и отдать законному владельцу.
"И на этом вся эта антироссийская постоянная пропаганда на канале закончится. Это понимают все, в том числе и Саакашвили. У него осталось лишь несколько дней, поэтому он и пошел на отвратительное преступление: ведь оскорбление российского президента в эфире грузинского федерального телеканала – это политическое хулиганство, которое может привести к необратимым процессам в самой Грузии. Грузия оказалась в шаге от столкновения националистов с людьми, которые хотят мира в Грузии, хотят жить и работать, хотят, чтобы Саакашвили утонул в бермудском треугольнике политики", — эмоционально заявила Тина Канделаки.
Она поблагодарила ведущих "60 минут" за возможность в эфире передачи высказать свое мнение о ситуации на телеканале "Рустави 2".
В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
7 июля грузинский телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P.S. на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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